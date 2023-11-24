Первая группа израильских заложников вышла на свободу

В Египет из сектора Газа через КПП Рафах сегодня вечером выехала первая группа заложников, освобожденных согласно договоренностям между Израилем и Хамас. Сообщается, что были отпущены 13 израильтян и 12 граждан Таиланда. В то же время, как сообщил МИД Катара, на свободу также вышли 39 палестинских женщин и детей, содержавшихся в израильских тюрьмах. #trtнарусском #заложники #израиль #палестина #хамас #освобождение #перемирие #пленные #тюрьма #палестинцы #вьетнамцы #израильтяне #египет #рафах #договор #катар #trtrussian