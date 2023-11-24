Посол Палестины: Израиль наносит удары по международному праву

Посол Палестины Хусам Зомлот в эксклюзивном интервью TRT World заявил, что «паузы» недостаточно и необходимо постоянное прекращение огня, чтобы остановить жестокую войну Израиля с Газой. Посол также добавил, что трагедия должна стать толчком к свободе и защите законных прав палестинского народа. #trtнарусском #перемирие #палестина #израиль #посол #посолпалестины #право #авиаудар #зомлот #пауза #война #газа #секторгаза #трагедия #палестинцы #trtнарусском