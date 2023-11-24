В Измире поймали 96 нелегальных мигрантов. В сообщении, размещенном на сайте Командования безопасности отмечается, что команды береговой охраны приняли меры.

В частности, они получили информацию о том, что у берегов района Урла на резиновой лодке находится группа из 39 нелегальных мигрантов.

Все они пытались незаконно выехать за границу. Помимо этого, в Фоче команды поймали на пляже 57 иностранных граждан, которые готовились пересечь границу.

Также 48 нелегальных мигрантов поймали на резиновой лодке у побережья провинции Мугла в Бодруме.

Ранее TRT на русском со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая сообщал, что турецкий департамент миграции координирует свои операции с греческими коллегами через группу в мессенджере WhatsApp.

«У нас совместная группа в WhatsApp с министром по делам миграции Греции и греческими коллегами, там же губернаторы провинций Кыркларели и Эдирне. У нас налажено тесное сотрудничество», — сказал министр.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что у Анкары и Афин есть разногласия по поводу Эгейского и Средиземноморья, но они будут решены путем диалога на основе общих интересов.