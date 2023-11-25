В результате атак Израиля на блокированный сектор Газа с 7 октября погибли 66 сотрудников СМИ. Об этом говорится в сообщении Профсоюза палестинских журналистов, опубликованном в соцсетях.

В числе прочего жертвами атак Израиля стали шесть женщин-журналистов. Кроме того, еще два журналиста числятся пропавшими без вести и 31 сотрудник СМИ содержится в израильских тюрьмах.

Профсоюз призвал международные правозащитные организации обратить внимание на правонарушения Израиля в отношении сотрудников СМИ.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Изначально планировалось, что соглашение начнет действовать утром в четверг. Однако затем Израиль перенес начало перемирия в секторе Газа и обмен заложниками с ХАМАС на пятницу.