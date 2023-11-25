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Израиль нарушает условия сделки по освобождению заключенных
Израильская сторона не соблюдает принцип, согласно которому приоритет на освобождение должен отдаваться тем, кто пробыл под стражей наибольшее время, заявили в Палестине
Израиль нарушает условия сделки по освобождению заключенных
Фото: AA / Others
25 ноября 2023 г.

Израильские власти нарушают условия сделки по освобождению палестинских заключенных, не следуя принципу, согласно которому приоритет в очереди на освобождение должен отдаваться тем, кто пробыл под стражей наибольшее время. Об этом заявил глава комиссии Палестины по делам заключенных Кадура Фарес.

«Существуют признаки возможного кризиса по объявленному Израилем списку имен из-за того, что Израиль не следует согласованному критерию старшинства», — сообщил он.

Как ожидается, израильские власти должны в субботу выпустить из тюрем 42 палестинских заключенных.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Изначально планировалось, что соглашение начнет действовать утром в четверг. Однако затем Израиль перенес начало перемирия в секторе Газа и обмен заложниками с ХАМАС на пятницу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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