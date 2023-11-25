Турция сделала борьбу с насилием в отношении женщин приоритетным направлением своей политики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Университете Халич в честь Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин.

«Мы считаем борьбу с насилием в отношении женщин неотъемлемой частью нашей борьбы за обеспечение величия и укрепления семьи», — сказал президент.

При этом турецкий лидер отметил, что все нападки на институт семьи в стране прямо противоречат защите прав женщин.

Президент Эрдоган также выразил уверенность в том, что Координационный совет по борьбе с насилием в отношении женщин, созданный в Турции, будет осуществлять деятельность, достойную столетия Республики.

«Мы обеспечиваем государственную защиту подвергшимся насилию женщинам, открывая женские убежища, центры противодействия и мониторинга насилия и предоставления социальных услуг, действующие в 81 турецкой провинции», — рассказал президент.

Кроме того, глава турецкого государства отметил важность солидарности в борьбе с насилием во всех слоях общества.

«Мы все вместе построим Турцию без насилия, противодействуя ему через солидарность с мужчинами, женщинами, молодежью и пожилыми людьми. Столетие Турции станет веком женщин», —заключил президент.