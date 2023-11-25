Израильская армия окружила две больницы в городе Дженин на оккупированном Западном Берегу и ранила двух палестинцев.

По сообщению официального палестинского агентства WAFA, израильская армия совершила рейды в различных частях города Дженин.

В частности, речь идет об окружении израильскими солдатами государственной больницы имени Мученика Сулеймана и больницы Ибн Сины, а также Центра Палестинского Красного Полумесяца в городе.

Сообщается, что на крышах некоторых зданий были размещены снайперы, а над городом проводятся интенсивные полеты самолетов-разведчиков. При этом израильские солдаты ранили из пистолета двух палестинских молодых людей возле государственной больницы имени мученика Сулеймана.

Как писал TRT на русском, с 7 октября израильскими силами на Западном Берегу задержаны около 3000 палестинцев.

Напряженность на Западном Берегу возросла с того момента, как 7 октября вспыхнули боевые действия между палестинскими силами и Израилем в секторе Газа. По данным палестинского министерства здравоохранения, за этот период по меньшей мере 217 палестинцев были убиты израильскими войсками на Западном Берегу, более 2850 получили ранения.