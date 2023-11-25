Турция и Греция должны обсуждать свои проблемы путем двустороннего диалога, а не за счет привлечения третьих стран. Такой подход помогает сформировать доверие и уважение к чувствам и фундаментальным интересам друг друга. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, отвечая на вопросы одной из ведущих греческих газет Ta Nea.

По словам Алтуна, Турция и Греция сталкиваются с давними и сложными проблемами, большая часть из которых взаимосвязаны, а напряженность не выгодна ни одной из сторон.

«Только мы можем решить проблемы на благо будущих поколений. Обе стороны должны обеспечить своим детям добрососедские отношения, как и во времена [основателя Турецкой республики Мустафы] Ататюрка и [греческого лидера Элефтериосы Кириаку] Венизелоса. Их рукопожатие стало большим шагом на пути в будущее», — сказал Алтун.

«Мы должны продолжать эти шаги. Наши страны находятся в одном альянсе, и сегодня у нас гораздо лучшие условия. И в этой связи каналы диалога между двумя странами должны оставаться открытыми», — добавил он.

Политик отметил, что чем выше будет уровень прозрачности, предсказуемости и добрососедства между Турцией и Грецией, тем больше станет пространства для урегулирования взаимных разногласий. При этом Алтун подчеркнул, что для решения проблем между Турцией и Грецией требуется взаимное доверие, усилия, искренность, конструктивный диалог и терпение, отметив важность невступления в дискуссии, которые могут усилить напряженность.

«Политики должны избегать провокационной риторики, которая привлекает внимание средств массовой информации», — пояснил он.

По мнению Алтуна, конструктивное отношение СМИ окажет положительное влияние на общественное мнение, что даст политикам необходимую свободу для развития двустороннего взаимодействия.

Далее Алтун отметил важность проведения пятого заседания Высшего совета сотрудничества Греции и Турции, которое состоится 7 декабря после семилетнего перерыва.

Это событие, достигнутое благодаря солидарности дипломатии и расширению двустороннего общения, имеет большое значение, сказал он.

Алтун считает, что данная встреча важна как с точки зрения проявления политической воли к развитию отношений, так и плане позитивного посыла общественности обеих стран.

По словам политика, в рамках встречи планируется заключить соглашения во многих областях, в том числе в сфере экономики, сельского хозяйства, образования, энергетики, здравоохранения, транспорта, окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями и спорта. По итогам заседания будет объявлена ​​совместная политическая декларация, сообщил Алтун.

Политик подчеркнул, что ни Турция, ни Греция не являются источниками нелегальной миграции, однако обе страны сталкиваются с одинаковыми проблемами, которые требуют всестороннего сотрудничества как на море, так и на суше.

Кроме того, Алтун привлек внимание к ситуации в секторе Газа и назвал одной «из величайших трагедий в современной истории» происходящее в эксклаве после 7 октября.

«Однако Совет Безопасности ООН, который отвечает за поддержание мира, не выполнил возложенных на него обязательств. Миллионы людей по всему миру выходят на улицы в знак протеста против военных преступлений, совершенных Израилем. Чувствительность к годами совершаемой несправедливости в отношении палестинцев растет», — сказал Алтун.

Политик напомнил, что около 2 млн 300 тыс. человек в секторе Газа лишены еды, воды, электричества, лекарств и топлива, а более одного млн палестинцев покинули свои дома.

Жилые дома, больницы, школы, лагеря беженцев и религиозные объекты стали мишенями постоянных атак Израиля. Происходящее уже вышло за рамки самообороны и переросло в массовое наказание общества, нарушающее нормы международного права, международного гуманитарного права и прав в области человека», — сказал Алтун.

Политик считает, что международное сообщество должно послать Израилю правильные сигналы, поддержать инициативы по снижению напряженности, вместо того, чтобы провоцировать дальнейшие военные действия.

«Очень важно обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа, и в достаточном количестве», — подчеркнул он.

При этом Алтун отметил, что Турция и Греция имеют разные взгляды не только на войну в секторе Газа, но и на многие вопросы. Однако разногласия не препятствуют инициированию нового позитивного процесса в двусторонних отношениях, подчеркнул он.

Политик отметил, что нельзя ожидать, что две разные страны будут иметь схожие взгляды по всем международным вопросам, даже если они являются соседями.

«Конечно, как два соседа и союзника по НАТО, нашей общей целью должно стать предотвращение всех кризисов , как между собой, так и в регионе и за его пределами в целом. Считаю, что Греция и Турция могли бы стать сильнее, если бы вместе справлялись с трудностями», — заключил Алтун.