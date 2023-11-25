ПОЛИТИКА
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Израиль возобновит атаки Газы, если ХАМАС не освободит пленных к полуночи
При этом Израиль утверждает, что якобы сам не нарушает условия сделки об освобождении заложников
Израиль возобновит атаки Газы, если ХАМАС не освободит пленных к полуночи
Фото: AA / Others
25 ноября 2023 г.

Израиль возобновит атаки на сектор Газа, если ХАМАС не освободит пленных к полуночи. Об этом написала газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на израильские официальные лица.

«ХАМАС осознает, что, если пленные не будут освобождены до полуночи, израильская армия продолжит наземную операцию в секторе Газа», — отмечается в новости.

Боевое крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» заявило, что отложило освобождение пленных до тех пор, пока Израиль не выполнит соглашение об освобождении пленных и доставке гуманитарной помощи на север Газы.

В свою очередь 12-й телеканал со ссылкой на политический источник сообщил, что Израиль отвергает все обвинения в свой адрес в нарушении условий сделки об освобождении заложников. «Это попытка ХАМАС вести пропаганду. Израиль выполнил все обязательства. ХАМАС ставит в неловкое положение посредников в Египте и Катаре», — заявил источник.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Изначально планировалось, что соглашение начнет действовать утром в четверг. Однако затем Израиль перенес начало перемирия в секторе Газа и обмен заложниками с ХАМАС на пятницу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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