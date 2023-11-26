Нефтяные аналитики сообщали, что на рынке в III квартале сформировался дефицит в 3 млн баррелей в сутки. Компенсировать его могли только за счет промышленных запасов, которые в последнее время и так находились на невысоком уровне. Разница между спросом и предложением лишь еще больше обрушила их. Война Израиля в секторе Газа лишь усугубила ситуацию.

Обычно кризисы на Ближнем Востоке разгоняли цены на нефть. Из-за обострения израильско-палестинского конфликта аналитики и вовсе заговорили о возможности повторения нефтяного эмбарго 70-х годов. Однако в этот раз, несмотря на довольно резкие заявления со стороны арабских монархий и других ближневосточных стран, нефтяное эмбарго едва ли возможно. Так что резкий взлет цен на нефть не ожидался.

Одновременно с этим Международное энергетическое агентство (МЭА) совместно с ОПЕК опубликовали прогнозы по потреблению нефти в 2023-2024 годах, согласно которым потребление нефти в сутки вырастет в среднем на 2,3 — 2,5 млн баррелей в сутки.

Эксперты объясняют это резким спросом на нефть в Китае и США. При этом американское государство стало скорее исключением из правил, поскольку обычно большой спрос на нефть фиксируется у стран, которые не входят в Организацию экономического сотрудничества и развития, их еще называют «клубом богатых государств». При этом около 98% роста потребления нефти в мире приходится на долю стран, которые находятся за пределами ОЭСР.

Впрочем, происходящее на рынке сейчас несколько расходится с прогнозами аналитиков. Например, импорт нефти в КНР увеличивается, но не на том уровне, о котором говорили эксперты. С января по октябрь 2023 года Китай покупал около 11,36 млн баррелей в день, что на 1,2 млн баррелей большей, чем в 2022 году. Хотя Пекин и Нью-Дели сейчас активно скупают черное золото, в остальные страны Южной и Восточной Азии объемы поставок стали сокращаться.

Что касается коммерческих запасов, то в начале осени они немного выросли за счет резервов в танкерах, но при этом едва перевалили за исторический минимум. Тем временем в США на протяжении последнего месяца коммерческие запасы растут. За четыре недели на хабе в Кушинге, куда поставляется эталонная нефть марки WTI, рост достиг 4 млн баррелей.

Попытка договориться

Из-за этого инвесторы посчитали, что рынок стал перекупленным и с октября стали играть на понижение цен. В результате за месяц массовое открытие коротких позиций выросло в четыре раза. Столь жесткая динамика наблюдалась на рынке в начале пандемии 2020 года, когда происходил обвал на рынке. Из-за этого цены за месяц упали на 12 процентов. Нефть марки Brent опустилась чуть ниже $80 за баррель.

Впоследствии она все же немного отыграла позиции. Как сообщает Reuters, нефть дорожает на ожиданиях дальнейшего сокращения поставок стран ОПЕК+, их встреча изначально была запланирована на 26 ноября, но потом ее перенесли на 30 ноября. Из-за этой новости цены на Brent упали более чем на 4%.

Низкие цены явно не устраивают нефтяной картель. Считается, что негласный идеал для государств, включая Саудовскую Аравию, это $100-110 за баррель. Однако возможностей повлиять на рынок не так много, как было, например, в 2022 году и встречу перенесли скорее всего из-за того, что крупнейшие производители нефти не могут прийти к согласию накануне переговоров, поэтому решили дать себе больше времени на подготовку к ним.

Решения, которые предоставят участники ОПЕК+ могут быть следующие: либо продление добровольного сокращения добычи со стороны России и Саудовской Аравии, либо снижение квот по нефтяному картелю в целом.

Скорее всего эти расхождения связаны с тем, что Саудовская Аравия стремится убедить других членов ОПЕК+ сократить добычу. В конце прошлого года они договорились сократить ее на 2 млн б/с.

Помимо этого, Эр-Рияд и Москва взяли на себя обязательства по ограничению экспорта и добычи. Летом Россия обязалась сократить экспорт на 500 тыс. б/с, а с начала осени и до конца года сохранять сокращение в 300 тыс. б/с. Саудовское королевство решило до конца 2023-го сократить добычу на 1 млн б/c.

Теперь добыча Эр-Рияда держится на уровне 9 млн б/с — самом низком с весны 2011 года, поэтому Саудовская Аравия скорее всего уже устала от односторонних сокращений. Москва также не горит желанием ограничивать экспорт. «Цены объективно отражают существующую картину, находятся на достаточно хорошем уровне, рынок сбалансирован. Мы все эти вопросы будем обсуждать на совещании», — прокомментировал ситуацию вице-премьер Александр Новак.

Не все согласны

Учитывая, что до этого основная нагрузка по сокращению добычи приходилась на крупнейших производителей, довольно справедливым выглядит активное участие других членов организации. Однако ни Кувейт, ни ОАЭ, ни Ирак или ряд других стран не стремятся пойти на такие меры. Например, Абу-Даби в соответствии с квотой на следующий год и вовсе хочет увеличить добычу на 135 тыс. б/с.

ОПЕК+ пока явно не пытается повторить опыт 80-х и агрессивно снизить добычу для поддержания высоких цен, тем самым откладывая проблему балансировки рынка на будущее. Эксперты не исключают, что потенциал сокращения квот уже во многом исчерпан. А если он и произойдет, то дополнительное сокращение добычи нефти может привести лишь к краткосрочному повышению цен и вряд ли окажет долгосрочное влияние.

«Саудовская Аравия координирует свои действия с Россией в рамках ОПЕК+. Обе страны добровольно снижали уровень добычи нефти, что подстегивало цены на рынке. Сейчас цена снизилась», — отметил в беседе с TRT на русском востоковед, публицист Андрей Онтиков.

По его словам, сейчас Эр-Рияд и так понес большие затраты.

«В том числе и из-за ситуации в Йемене. К тому же у Эр-Рияда есть планы по диверсификации своей экономики, так называемое «Видение-2030». Речь идет о необходимости снижать зависимость от нефти в королевстве и развивать другие секторы экономики. Это потребует значительных вложений», — объяснил эксперт нежелание королевства снижать добычу нефти.

Странам, входящим в ОПЕК+, возможно, все же придется объявить о более глубоком сокращении добычи нефти, считает основатель Andurand Capital Management Пьер Андюран.

«Это необходимо для того, чтобы компенсировать неожиданно большой рост поставок из США и других стран. Саудовская Аравия хочет более высоких цен и будет оказывать давление на других членов ОПЕК+, чтобы они присоединились к недавнему сокращению добычи», — резюмировал аналитик.