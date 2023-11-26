В первом саммите СПЕКА, посвященному 25-й годовщине Специальной программы ООН, участвовали лидеры стран-членов Программы, среди которых Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Грузия и Венгрия.

СПЕКА была создана ООН в 1998 году в качестве платформы для стимуляции устойчивого развития экономики в странах Центральной Азии и укрепления их взаимосвязей.

Стороны согласовали на три года объем взаимных инвестиций, превышающий $1 млрд. Помимо этого, заработали транспортные коридоры, также обсуждаются возможности для упрощения таможенных процедур и создание Фонда СПЕКА.

В преддверии встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл выставку стран СПЕКА под названием «Региональное сотрудничество для устойчивого развития», на которой были представлены товары и продукция стран-участниц: туркменские ковры и киргизский кумыс и товары народного ремесла, автомашины и бытовая техника из Узбекистана, Таджикистан сделал акцент на цифровизации экономики.

Ранее встречи в рамках СПЕКА проходили уровне представителей министерств и экспертных групп, однако теперь лидеры государств могут придать новый импульс сотрудничеству в рамках этой платформы.

Без торговых барьеров

Государства уже стали активнее сотрудничать друг с другом. По словам главы Минэкономики Микаила Джаббарова, власти страны предоставили странам СПЕКА, у которых нет выхода к морю, возможность пользоваться инфраструктурой Азербайджана.

«Мы готовы сотрудничать для полной интеграции и полноценного использования инфраструктуры этих государств. Такие проекты, как Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, будут играть важную роль в этом сотрудничестве», — пояснил глава ведомства.

Министр экономики добавил, что между Азербайджаном и государствами-членами СПЕКА активно растет товарооборот. С января по октябрь — на 16%, достигнув $1,2 млрд. Он отметил, что на фоне углубления торговых отношений со странами необходимо расширение связей и развитие инфраструктуры.

«Это включает в себя упрощение таможенных процедур, снижение торговых барьеров, разминирование и трансграничные перевозки, а также унификацию политических процедур», — резюмировал глава Минэкономики.

У СПЕКА пока нет институционализации или координирующих органов. Однако они есть у Организации экономического сотрудничества ОЭС, куда помимо центральноазиатских стран входят также Азербайджан, Афганистан, Иран, Пакистан и Турция. Регион также объединяет Организация тюркских государств.

В рамках СПЕКА основной акцент делается на повышении уровня логистической связанности между странами-участницами. В частности, через этот регион через Каспий, Казахстан и Азербайджан проходят маршруты из Афганистана, Китая, стран Юго-Восточной Азии в Турцию, ближневосточные государства и Европу.