Израиль ужесточает рейды на Западном берегу реки Иордан
ПОЛИТИКА
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Израиль ужесточает рейды на Западном берегу реки ИорданИзраильская армия в ходе военных рейдов усиливает давление на мирное население в Наблусе и Дженине. За сутки военные застрелили как минимум 7 человек на Западном берегу реки Иордан
Последствия израильских рейдов. / Photo: Reuters
26 ноября 2023 г.

Два палестинца были застрелены израильскими силами в Наблусе и Дженине, проинформировало министерство здравоохранения Палестины. По оценкам ведомства, за 24 часа военнослужащие ЦАХАЛ, которые активизировали свои действия на Западном берегу реки Иордан, убили по меньшей мере семь палестинцев. Это произошло на фоне согласованного между Израилем и ХАМАС перемирия и обмена заложниками.

Пресс-служба ЦАХАЛ называет рейды частью масштабной операции на Западном берегу реки Иордан. Она утверждает, что солдаты искали стрелковое оружие, боеприпасы, взрывные устройства, а также военную технику.

Отмечается, что насильственные действия впервые проводятся под командованием 646-й резервной бригады. В ЦАХАЛ вместе с тем подтверждают, что в рамках рейдов против палестинского населения был применен боевой беспилотник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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