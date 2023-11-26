Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что вызвал «для выговора» посла Ирландии после заявлений ирландского премьер-министра о заложниках, которые прибыли накануне домой из сектора Газа.

В частности, МИД Израиля возмутили высказывания председателя ирландского правительства Лео Варадкара, который поприветствовал возвращение из сектора Газа 9-летней израильтянки ирландского происхождения Эмили Хэнд и заявил, что «пропавший невинный ребенок теперь найден».

Коэн назвал комментарии премьера «возмутительными». Обращаясь к главе кабмина Ирландии, израильский министр указал ему, что «Эмили Хэнд не пропадала, потому что она была похищена».

«Эмили и более 30 других израильских детей были взяты в заложники ХАМАС», –– заявил шеф израильской дипломатии, добавив, что Лео Варадкар «потерял моральный компас и нуждается в возвращении к реальности».