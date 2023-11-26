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Гумпауза не помешала Израилю продолжить удары по сектору Газа
Израильская армия продолжила обстрелы сектора Газа вопреки заключенным договоренностям о временном прекращении огня и гуманитарном обмене
Гумпауза не помешала Израилю продолжить удары по сектору Газа
Сектор Газа. / Photo: AA
26 ноября 2023 г.

Один палестинец погиб и еще один получил ранения в результате огня, открытого израильской армией по лагерю беженцев аль-Магази, который расположен в центральной части сектора Газа и который традиционно считался относительно безопасным районом.

О факте ударов сообщили представители Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS). В заявлении организации подчеркивается, что «несмотря на длящееся уже три дня гуманитарное перемирие», Израиль нанес удар по двум фермерам к востоку от аль-Магази.

Ранее Генштаб Израиля утверждал, что намерен продолжить вторжение в сектор Газа после прекращения гуманитарной паузы. «Мы сделаем это для уничтожения ХАМАС, а также для создания большего давления, чтобы как можно быстрее вернуть максимально возможное число заложников, до последнего из них», –– утверждал начальник Генштаба Герци Халеви.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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