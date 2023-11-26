Армия Израиля сообщила, что Международный комитет Красного Креста принял группу из 17 удерживавшихся в секторе Газа заложников.

«Основываясь на информации, полученной от Красного Креста, 14 израильских заложников и 3 иностранных заложника были переданы Красному Кресту», –– сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Заявление последовало тот день, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично посетил сектор Газа, где пообещал военным ЦАХАЛ продолжить вторжение в эту часть Палестины.

«Я здесь, чтобы сказать моим друзьям здесь, бойцам, которые говорят мне то же самое, и я повторяю это для вас, граждане Израиля: мы продолжим до конца, до победы. Ничто не остановит нас, мы убеждены, что у нас есть силы, мощь, воля и решимость достичь всех целей войны, и мы сделаем это», –– заявил глава израильского правительства.

Комментируя процесс освобождения заложников, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента США работает над продлением текущего перемирия на дополнительные дни, чтобы освободить больше людей.