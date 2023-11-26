Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

В центре внимания находились вопросы, связанные с нападениями Израиля на сектор Газа, а также международная деятельность по оказанию гуманитарной помощи палестинцам и дипломатические шаги, которые могут быть приняты для достижения постоянного прекращения огня.

В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли общую позицию против жестокости Израиля на палестинских территориях. Президент Эрдоган заявил, что Иран и Турция будут продолжать работать совместно, чтобы сделать временное прекращение огня устойчивым и достичь прочного мира.

Лидеры также обменялись мнениями о подготовке и о повестке дня Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном, который должен состояться в Турции.