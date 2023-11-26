США добиваются того, чтобы гуманитарная пауза в секторе Газа продолжалась до тех пор, пока между Израилем и палестинским движением ХАМАС продолжается обмен заложниками.

«Я бы хотел, чтобы пауза сохранялась, пока заложников продолжают освобождать», –– заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами с речью о ситуации на Ближнем Востоке. Выступление проходило на острове Нантакет у побережья штата Массачусетс.

Вместе с тем глава Белого дома поприветствовал освобождение людей с паспортами США. Так, по словам Байдена, четырехлетняя Эбигейл Эдан «была в числе 13 заложников, освобожденных сегодня в секторе Газа».

«Мы продолжим оказывать давление и ожидаем, что будут освобождены и другие американские граждане», –– заявил он.

26 ноября стороны конфликта продолжили выполнять договоренности по обмену, пока в секторе Газа действует временное прекращение огня. Со стороны Израиля, как сообщали международные организации, были зафиксированы нарушения «на земле».