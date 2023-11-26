Третий день гуманитарной паузы между Израилем и ХАМАС закончился освобождением 39 человек из израильского плена. Все они –– несовершеннолетние, подтверждают правозащитные организации, участвовавшие в обмене.

Большинство удерживаемых Израилем содержались в тюрьме Офер на Западном берегу реки Иордан. Они были доставлены в сторону Газы на автобусе, принадлежащем Международной организации Красного Креста.

Один из освобожденных рассказал арабским телеканалам, что израильские власти применяют суровые меры в отношении попавших к ним в руки заключенных с 7 октября, в том числе отбирают у них все личные вещи и сокращают количество приемов пищи.

Нынешний раунд обмена включил в себя в том числе освобождение 17 заложников с палестинской стороны. Режим временного прекращения огня должен действовать несколько дней.