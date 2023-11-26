ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль вернул Палестине 39 человек в рамках обмена заложниками
Израильская сторона освободила в рамках обмена пленными с Палестиной 39 человек, большинство из которых являются несовершеннолетними
Израиль вернул Палестине 39 человек в рамках обмена заложниками
Сектор Газа. / Photo: AA
26 ноября 2023 г.

Третий день гуманитарной паузы между Израилем и ХАМАС закончился освобождением 39 человек из израильского плена. Все они –– несовершеннолетние, подтверждают правозащитные организации, участвовавшие в обмене.

Большинство удерживаемых Израилем содержались в тюрьме Офер на Западном берегу реки Иордан. Они были доставлены в сторону Газы на автобусе, принадлежащем Международной организации Красного Креста.

Один из освобожденных рассказал арабским телеканалам, что израильские власти применяют суровые меры в отношении попавших к ним в руки заключенных с 7 октября, в том числе отбирают у них все личные вещи и сокращают количество приемов пищи.

Нынешний раунд обмена включил в себя в том числе освобождение 17 заложников с палестинской стороны. Режим временного прекращения огня должен действовать несколько дней.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us