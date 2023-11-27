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Нетаньяху не исключил продление гуманитарной паузы в Газе
При этом израильский премьер заявил о намерении в любом случае вернуться к проведению военной операции после перемирия
Нетаньяху не исключил продление гуманитарной паузы в Газе
Фото: AA / Others
27 ноября 2023 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа при условии освобождения дополнительно по 10 израильских пленных в день.

Об этом, как сообщило агентство Анадолу, глава правительства сказал в видеообращении по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Премьер заявил, что сообщил президенту США о намерении в любом случае «со всей мощью» вернуться к проведению военной операции в палестинском эксклаве.

Между тем представители ХАМАС заявили о стремлении продлить гуманитарную паузу в конфликте с Израилем с тем, чтобы освободить больше пленных.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

На данный момент в рамках договоренности освобождены 39 удерживаемых в секторе Газа израильских женщин и детей, а также 117 палестинских женщин и детей из израильских тюрем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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