ПОЛИТИКА
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Боррель: гумпаузу в Газе нужно продлить, чтобы добиться решения конфликта
По словам главы дипслужбы ЕС, мира и безопасности в Израиле и Палестине невозможно добиться без создания палестинского государства
Боррель: гумпаузу в Газе нужно продлить, чтобы добиться решения конфликта
Фото: AA / Others
27 ноября 2023 г.

Гуманитарная пауза в боевых действиях в секторе Газа должна быть продлена, чтобы добиться политического решения конфликта. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на форуме программы Средиземноморского союза ЕС в Барселоне.

«Пауза в боевых действиях должна быть продлена, чтобы получить возможность политического решения конфликта», — заявил он.

«Необходимо решение на основании принципа двух государств. Мира и безопасности в Израиле не будет без [создания] палестинского государства», — добавил Боррель.

Он подчеркнул, что самостоятельно Израиль и ХАМАС не смогут договориться о мире.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

Как писал TRT на русском, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа при условии освобождения дополнительно по 10 израильских пленных в день. При этом он заявил о намерении в любом случае вернуться к проведению военной операции после перемирия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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