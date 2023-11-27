За время действия перемирия в военных действиях в секторе Газа между Израилем и ХАМАС произошли три обмена заключенными.

Как сообщает агентство Анадолу, ХАМАС освободил по меньшей мере 39 израильских пленных. Кроме того, были выпущены несколько человек вне списка, согласованного с израильской стороны. Так, помимо израильтян, ХАМАС освободил 10 граждан Таиланда и одного филиппинца в рамках отдельного соглашения с правительством Таиланда.

Как пишут западные СМИ, общее число пленников, освобожденных ХАМАС, с учетом неизраильских граждан достигает 63.

Израильские медиа сообщают, что абсолютному большинству освобожденных из плена ХАМАС не потребовалась медицинская помощь. Это свидетельствует о том, что пленникам в Газе были предоставлены приемлимые условия содержания.

Согласным данным Анадолу, израильская сторона за три дня освободила 117 палестинских заключенных. При этом ожидается, что в понедельник Израиль может отпустить еще около 40 заложников.

При этом премьер-министр Катара, министр иностранных дел страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что около 40 пленников в секторе Газа могу не находится в руках движения ХАМАС. Он объяснил, что одна из целей продления перемирия заключается в том, что у ХАМАС было время для поиска остальных пропавших людей.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

Как писал TRT на русском, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа при условии освобождения дополнительно по 10 израильских пленных в день. При этом он заявил о намерении в любом случае вернуться к проведению военной операции после перемирия.