ПОЛИТИКА
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Израильские военные напали на журналистов TRT Arabic
Израильские военные напали на съемочную группу TRT Arabic и другие медиа в оккупированном Иерусалиме напротив дома освобожденной из тюрьмы Исраа Джабис. Глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун призвал Израиль соблюдать международное право и осудил применение израильскими силами резиновых пуль и слезоточивого газа против работников СМИ. #Палестина #секторГаза #журналисты #TRTArabic #нападение #израильскиевоенные #Израиль
Израильские военные напали на журналистов TRT Arabic / Others
27 ноября 2023 г.
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