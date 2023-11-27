Израильские военные напали на журналистов TRT Arabic

Израильские военные напали на съемочную группу TRT Arabic и другие медиа в оккупированном Иерусалиме напротив дома освобожденной из тюрьмы Исраа Джабис. Глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун призвал Израиль соблюдать международное право и осудил применение израильскими силами резиновых пуль и слезоточивого газа против работников СМИ. #Палестина #секторГаза #журналисты #TRTArabic #нападение #израильскиевоенные #Израиль