Вашингтон должен поставить условие для выделения дальнейших пакетов помощи Израилю и Украине. Для получения американской финансовой поддержки эти страны должны обязаться соблюдать международное гуманитарное право и права человека. Такое предложение на обсуждение в Конгресс внес сенатор-демократ Крис Мерфи. Обсуждение вопроса пройдет уже в понедельник.

«‎‎Мы регулярно обусловливаем нашу помощь союзникам соблюдением американских законов и международного права. И поэтому, как я думаю, это вполне соответствует тому, как мы оказывали помощь союзникам, особенно в военное время, и необходимо говорить о том, что помощь, которую мы оказываем Украине или помощь Израилю использовалась в соответствии с законами о правах человека», — уточнил сенатор.

По его словам, ущерб гражданскому населению Газы от израильских ударов имеет «‎‎неприемлемые масштабы».

«‎Я думаю, что победить [палестинское движение] ХАМАС можно и без такого числа жертв среди мирного населения»‎, — отметил Мерфи.

Ранее американские и международные правозащитные группы призвали Вашингтон не выделять военную помощь Израилю, так как она будет использована против мирного населения Газы. Однако в Белом доме проигнорировали запрос гражданского сообщества.

На этой неделе Конгресс должен решить, одобрить ли законопроект президента Джо Байдена о выделении помощи Украине и Израилю в едином пакете. Глава Белого дома в середине октября обратился к законодателям с просьбой одобрить почти $106 млрд на экстренное финансирование — $61,4 млрд для Украины, $14,3 млрд на войну Израиля и $13,6 млрд долларов на усиление безопасности на границе США с Мексикой.

Республиканцы неоднократно выражали скептицизм в отношении финансирования Украины, в то же время часть демократов призывает ограничить финансирование Израиля.

На фоне разногласий законодатели полагают, что США вряд ли определятся с финансированием союзников до конца года. В частности, с такой оценкой выступил член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Тернер.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл заявили, что не будут поддерживать финансирование Украины, если США не примут жесткие меры для ограничения притока мигрантов.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон может выдвинуть ряд условий для оказания военной помощи Израилю. Несмотря на это заявление, Пентагон уже начал секретную отправку вооружений Тель-Авиву, в частности, поставив 155-мм артиллерийские снаряды.

24 ноября ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии в Газе на четыре дня. Согласно договоренностям, ХАМАС отпустит 50 удерживаемых в эксклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.