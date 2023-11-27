Конфликт России и Украины может распространиться за пределы украинского юга и востока, заявил командующий Объединенными силами Вооружённых Сил Украины (ВСУ) Сергей Наев.

По его словам, военные действия могут расшириться на другие области Украины, особенно если Россия продолжит наращивать производство оружия и совершенствовать доступные ей технологии с помощью своих союзников. Также такой сценарий возможен, если союзники Украины сократят объемы помощи, которую они ей предоставляют, уточнил командующий.

«‎Надо понимать, что сокращение помощи [от союзников Киева] действительно ударит по нашей обороноспособности. Но мы будем бороться тем, что имеем», — подчеркнул командующий.

Украина готовится к сценарию расширения конфликта. «Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и тренируем наши силы», — уточнил представитель ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте «‎‎зашла в тупик», когда ни одна из сторон не может продвинуться вперед, поскольку они технологически оснащены на одном уровне. По словам генерала, ситуация напоминает Первую мировую войну.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию на фронте тупиковой. Он подчеркнул, что Киев по-прежнему отвергает любую возможность вести переговоры с текущим руководством России.