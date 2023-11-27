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МИД РФ позитивно оценил освобождение россиянина движением ХАМАС
Мария Захарова назвала действие палестинского движения жестом доброй воли
МИД РФ позитивно оценил освобождение россиянина движением ХАМАС
Фото: AA / Others
27 ноября 2023 г.

Россия позитивно оценивает жест доброй воли палестинского движения ХАМАС по освобождению гражданина РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что россиянин Рон Кривой был освобожден 26 ноября движением ХАМАС благодаря «активной и настойчивой работе» МИД России.

«Эта гуманитарная операция осуществлена в координации с израильскими властями при содействии Международного Комитета Красного Креста», — сказала она. ​​​​​​​

Представитель МИД акцентировала внимание на том, что российский гражданин получил возможность вернуться домой без привязки к договоренностям Израиля и ХАМАС об обмене пленными.

Как писал TRT на русском, ХАМАС в ходе гуманитарной паузы освободил не только 39 израильских пленных, но и несколько человек вне списка, согласованного с израильской стороной. Так, помимо израильтян, ХАМАС освободил 10 граждан Таиланда и одного филиппинца в рамках отдельного соглашения с правительством Таиланда.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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