Североатлантический альянс призывает к продлению паузы в боевых действиях в секторе Газа для доставки дополнительной гуманитарной помощи. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран альянса 28–29 ноября в Брюсселе.

«Я призываю продлить паузу, что позволит [доставить] очень необходимую помощь населению и освободить больше заложников», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что приветствует достигнутое соглашение между Израилем и ХАМАС об установлении паузы. «Я приветствую соглашение между ХАМАС и Израилем об освобождении заложников и доставке гуманитарной помощи. Страдания людей показывают, что необходимо найти устойчивое политическое решение», — добавил он.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

Как писал TRT на русском, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа при условии освобождения дополнительно по 10 израильских пленных в день. При этом он заявил о намерении в любом случае вернуться к проведению военной операции после перемирия.