Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 2 апреля посетит Париж с официальным визитом, в рамках которого встретится с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро. Как сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, на переговорах будут обсуждаться двусторонние отношения, диалог Турция—ЕС, европейская безопасность, российско-украинская война, ситуация в Газе и Сирии, а также другие международные вопросы.

Фидан намерен подчеркнуть важность позитивной повестки в турецко-французских отношениях, наращивания торговли и инвестиций, а также расширения сотрудничества в энергетике, транспорте, туризме, технологиях и культуре. Кроме того, Анкара ожидает от Парижа решимости в борьбе с расизмом и экстремизмом, направленными против турецкой диаспоры, а также смягчения ограничений на экспорт в сфере обороны.

Также будут подняты темы борьбы с терроризмом, роли Турции в обеспечении европейской безопасности и необходимости устранения политических препятствий в отношениях с ЕС. В контексте международной повестки Фидан подчеркнет готовность Анкары содействовать справедливому миру между Россией и Украиной, необходимость прекращения присутствия PKK/YPG в Сирии и поддержки борьбы с ДАЕШ. Отдельно будет отмечена необходимость прекращения насилия в Газе и международной реакции на действия Израиля.