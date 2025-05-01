Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, возможно, готовит новые военные действия под прикрытием совместных с Беларусью учений «‎Запад»‎, запланированных на лето.

«Посмотрите на Беларусь — этим летом Россия готовит там что-то под видом военных учений. Именно так обычно начинаются ее новые атаки», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что невозможно точно сказать, что может стать целью следующей атаки — Украина, Литва или Польша.

«Боже упаси! Но все мы должны быть готовы. Все наши институты открыты для сотрудничества», — добавил политик.

Беларусь примет участие в учениях «Запад-2025» совместно с российскими вооруженными силами. Это часть серии регулярных маневров, проводящихся с 2009 года раз в четыре года. Последняя их версия, «Запад-2021», собрала более 200 тыс. военных участников и, по мнению экспертов, была репетицией конфликта РФ и Украины в феврале 2022 года.

Хотя Минск формально не участвует в войне, он продолжает предоставлять свою территорию для размещения российских войск и ракет. В феврале 2022 года именно через территорию Гомельской области Беларуси российские войска вошли в Киевскую область и подошли вплотную к Киеву.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее предупреждал, что предстоящие учения «Запад» могут быть использованы для скрытого сосредоточения ударной группировки войск под видом подготовки.

«Все учения имеют цель. И одна из них — скрытое создание наступательной группировки войск», — заявил Сырский 9 апреля. «Учения — это наиболее приемлемый способ переброски, передислокации и сосредоточения войск в определенном направлении».

Зеленский также не раз предупреждал, что Россия может расширить военные действия за пределами Украины. 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности он сообщил, что, по данным разведки, Владимир Путин может готовить размещение до 150 тыс. военнослужащих, преимущественно в Беларуси, с расчетом на возможную атаку стран НАТО. В Москве эти заявления никак не комментировали.



