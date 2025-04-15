Германия должна резко сократить число принимаемых беженцев — и принимать менее 100 тыс. в год, заявил будущий канцлер Фридрих Мерц. Планы предполагают снижение числа новых заявлений более чем вдвое — до конца года.

Глава ХДС сослался на перегрузку немецкой инфраструктуры и отметил, что Германия чисто физически не может больше принимать беженцев. По данным за 2024 год, приток просителей убежища в ФРГ уже снизился на 30 %. Тем не менее, по статистике, в прошлом году было подано около 229 тыс. заявлений, а годом ранее — 329 тыс.



Мерц прямо отметил: «Эти цифры нужно серьезно снижать. Мы больше не можем говорить о шестизначных числах. Города, школы, больницы и вся система перегружены».

Все это происходит на фоне усиления позиций ультраправой «‎Альтернативы для Германии»‎ (АдГ), занявшей второе место на февральских выборах, и череды нападений, совершенных мигрантами. Немецкие спецслужбы подозревают, что часть атак могла быть организована Россией для усиления поддержки АдГ, пишет Tagesschau.

Мерц уверенно победил на выборах 23 февраля и заключил коалиционное соглашение с социал-демократами (СДПГ). В рамках этой сделки планируется резкий разворот в миграционной политике.

Среди мер — возвращение контроля на сухопутных границах и «репатриационное наступление» против нелегалов. Однако реализация этих мер должна происходить «в координации» с соседями по ЕС, например, с Австрией, которая уже отвергла некоторые предложения Берлина.

Партия АдГ называет коалиционное соглашение «капитуляцией» и обвиняет Мерца в отказе от обещаний, в частности — не увеличивать госдолг ради наращивания военного бюджета.

Глава ХДС в парламенте Гунтер Кингс в интервью Telegraph заявил, что Германия может прибегнуть к экстренной мере — статье 72 Конституции — для отказа во въезде тем, у кого нет виз.

Отмечается, что уходящее правительство Олафа Шольца уже использовало статью 72 для возврата паспортного контроля на границах. Теперь же ее хотят применять для разворота на границе без рассмотрения прошений об убежище.



