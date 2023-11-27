Решение президента США Джо Байдена поддержать только одну сторону конфликта — Израиль — привела к расколу в Белом доме. Тяжелая гуманитарная ситуация в Газе расшатала администрацию сильнее любой другой проблемы, возникшей за первые три года Байдена в должности президента.

Раскол наметился по множеству вопросов между давними высокопоставленными помощниками Байдена и более молодыми сотрудниками.

По данным опросов NBC, уровень поддержки президента США в ноябре упал до самого низкого с момента инаугурации показателя в 40%. Канал отмечает: значительное большинство населения США не одобряет курс Белого дома в сфере внешней политики, в частности подход к войне Израиля и Палестины.

На фоне снижения популярности Байдена его администрация начала принимать экстренные меры, чтобы показать: Белый дом поддерживает не только Израиль. Однако эта стратегия провалилась в первые же дни, несмотря на призывы госсекретаря США Энтони Блинкена к руководству Израиля снизить число жертв среди мирного населения Газы. Блинкен также ранее заявил, что Вашингтон выступает против реоккупации палестинского эксклава израильскими военными после окончания конфликта.

Однако в администрации премьера Биньямина Нетаньяху проигнорировали заявления Блинкена. Ультраправые соратники Нетаньяху уже призвали восстановить незаконные еврейские поселения в Газе. После вступления в силу перемирия 24 ноября израильские военные открыли огонь по палестинцам, пытавшимся вернуться с юга сектора на север.

Администрация Байдена также стремится показать, что она поддерживает мирных палестинских гражданских лиц, однако на деле, как ранее сообщало агентство Bloomberg, Пентагон тайно уже выделил военную помощь Тель-Авиву. Кроме того, Белый дом запросил Конгресс отправить Израилю военную поддержку на $14,3 млрд.