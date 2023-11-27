Администрация израильских тюрем систематически избивает несовершеннолетних палестинских заключенных. Об этом агентству «Анадолу» заявил Усама Наиф Мармаш, один из палестинских подростков, освобожденных из израильской тюрьмы в рамках договоренности между Израилем и ХАМАС о гуманитарной паузе.

По соглашению Тель-Авив отпускает из тюрем 150 палестинских заключенных в обмен на 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС. Среди освобождаемых с обеих сторон есть женщины и дети. За последние три дня в рамках договоренности освобождены 40 израильтян и 117 палестинцев. Среди них и собеседник «‎Анадолу»‎.

Мармаша арестовали пять месяцев назад в городе Наблус на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Израильские власти посадили Мармаша в тюрьму в рамках практикуемых властями Израиля т.н. «административных задержаний».

Палестинец рассказал, что в тюрьме его избивали каждую неделю.

«Они также забирали всю нашу одежду, одеяла, не разрешали пользоваться кроватями», — отметил подросток.

По его словам, в холодную погоду израильские солдаты давали им только тонкую простыню. Однажды, когда на дворе стояла очень холодная погода, военные облили заключенных палестинцев водой, вспоминает Мармаш. Кроме того, заключенных очень плохо кормили, давая лишь небольшую порцию еды и немного хлеба.

Палестинец отметил: после освобождения их вывезли из израильской тюрьмы и заставили ждать на холоде несколько часов, пока не прибыли представители Международного Комитета Красного Креста.

Юсеф Буркан, еще один подросток, освобожденный в рамках соглашения Израиля и ХАМАС, рассказал журналистам, что власти израильской тюрьмы избили его прямо перед освобождением.

Кусай Такатка из Вифлеема был арестован в прошлом году, когда ему было 16 лет. Он рассказал, что сотрудники тюрьмы после 7 октября конфисковали все телевизоры и радиоприемники и «полностью изменили» методы работы.

«В течение 50 дней обращение со стороны тюремной администрации было варварским. Они забрали все наши вещи. Никакие свидания с родственниками и даже общение не допускались»‎, — отметил палестинец.

«Условия нашего содержания в оккупационной тюрьме были очень суровыми», — заявил еще один освобожденный палестинский подросток Омар Аль-Швайки. — «Когда меня арестовали оккупационные власти, мне было 15 лет, а в камере предварительного заключения находилось 12 заключенных, хотя она была рассчитана всего на шестерых».