Министерство транспорта и инфраструктуры Турции построит сеть железных и автомобильных дорог в рамках Дороги развития и Зангезурского коридора.

Оба маршрута предлагают альтернативные пути для упрощения перевозки товаров и пассажиров для стран региона и предоставляют различные возможности сотрудничества.

Проект Дорога развития предполагает транспортировку грузов из Индии, Восточной Азии и Персидского залива в Ирак через порт Гранд-Фау. Маршрут соединит Азию с Европой через железные и автомобильные дороги. Он реализуется при инвестициях правительств Турции и Ирака.

Ожидается, что проект принесет потенциальную выгоду обширной географической территории, простирающейся от Европы до региона Персидского залива. Дорога развития сыграет значительную роль в упрощении транспортировки товаров в порты крупных стран, включая Китай и Индию. Также проект еще больше укрепит позиции Турции на новом Шелковом пути.

В рамках проекта правительства Турции и Ирака намерены инвестировать $23,8 млрд в дополнение к текущим усилиям. Анкара направит эти инвестиции на железные и автомобильные дороги.

Министерство транспорта и инфраструктуры планирует построить дополнительные 615 км железной дороги к уже существующим 2088 км железнодорожного сообщения страны.

Кроме того, в рамках дорожного коридора протяженностью 1912 км запланирована новая автомагистраль протяженностью 320 км. Из них 1592 км уже существуют.

Дорога развития предлагает альтернативу сильно перегруженному Суэцкому каналу, обеспечит прямой маршрут из Персидского залива в Турцию, свяжет республику с Басрой, Багдадом и Мосулом в Ираке.

Зангезурский коридор

Турция также планирует принять участие в строительстве Зангезурского коридора, который свяжет порт Баку с Турцией. Новая железнодорожная линия будет иметь протяженность 224 км. Она позволит установить прямое жд сообщение между Турцией и Центральной Азией. Минтранс Турции уточняет, что новая ветка пройдет от Карса до Дилуджу.

Коридор также свяжет Азербайджан с его не имеющим выхода к морю эксклавом, Нахчыванской автономной областью. Географически Нахчыван отрезан от материкового Азербайджана территорией Армении.

Зангезурский регион изначально был частью Азербайджана. Власти СССР передали его Армении в 1920-х годах, лишив Азербайджан прямого сухопутного пути в свой эксклав Нахчыван.

Открытие коридора позволит товарам и пассажирам путешествовать туда и обратно между Азербайджаном и Нахчываном через Сюникскую область Армении.