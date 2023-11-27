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Глава Минобороны Турции прибыл с визитом в Азербайджан
Яшар Гюлер посетил Мемориал турецким воинам-освободителям на Аллее шехидов в Баку, павшим в 1918 году
Глава Минобороны Турции прибыл с визитом в Азербайджан
Фото: AA / Others
27 ноября 2023 г.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл с визитом в Азербайджан.

Глава ведомства примет участие 10-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится в Баку 27 ноября.

По приезде Яшар Гюлер посетил Мемориал турецким воинам- освободителям на Аллее шехидов в Баку, павшим в 1918 году.

Министр возложил цветы к памятнику и оставил запись в Памятной книге.

«С благодарностью и уважением чту память всех наших мучеников, отдавших свою жизнь за существование нашего народа, особенно ставших мучениками в борьбе за освобождение Баку. Пусть ваша душа упокоится с миром», — отметил глава турецкого ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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