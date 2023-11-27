Израильский кабинет министров получил предложение утвердить поправки к национальному бюджету на 2023 год. Они стали необходимы на фоне высоких расходов на вторжение в сектор Газа, которые превысили существующий бюджетный потолок. Беспрецедентным шагом стало то, что коррективы было разработаны лично праворадикальным политиком, главой Минфина Бецалелем Смотричем, который не стал консультироваться с профильными структурами своего ведомства и проигнорировал их рекомендации, которые преимущественно сводились к тому, что как можно большая часть расходов должна быть компенсирована и покрыта несущественными статьями бюджета.

Огромный несущественный элемент бюджета представляют собой деньги коалиционных фондов. Коалиционные фонды, или дискреционные расходы, — это бюджетные ассигнования, обещанные премьер-министром тем политическим партиям, которые согласились сформировать с ним правящий альянс.

Фактически это легализованный способ купить лояльность крупных сил, прошедших в парламент (Кнессет) по итогам выборов. Средства после создания правительства направляются на проекты коалиционных партий, на финансирование нужд их избирателей. Общая сумма коалиционных фондов, которые были согласованы на 2023 и 2024 годы в рамках переговоров о формировании нынешнего правительства Биньямина Нетаньяху, составляет примерно 14 млрд шекелей (около $5,1 млрд).

Банк Израиля уже выступил с предупреждением, что поправки к бюджету, предложенные Смотричем, будут недостаточными и что дискреционные расходы, включая деньги коалиции, придется направить на удовлетворение потребностей военного времени полностью.

Смотрич заметно колебался, демонстрируя готовность перераспределить в пользу национальной экономики только небольшую сумму. Глава Минфина, представляющий ультраправый лагерь, оказывал недвусмысленное сопротивление призывам направить все коалиционные ресурсы на финансирование военных действий, несмотря на то что он является очевидным сторонником оккупации арабских территорий.

В публичном письме, опубликованном на этой неделе, ряд видных государственных деятелей, связанных с праворелигиозным крылом, призвали Смотрича изменить курс. «Правительству необходимо немедленно принять чрезвычайные меры в массовом масштабе, — написали они. — Одной из них является аннулирование коалиционных фондов».

Экономика на грани краха

Согласно недавнему докладу Института исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета, где приводились официальные данные, цена кровавого вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа оценивается в 1 миллиард шекелей ($267 млн) в день.

Исследователи INSS подчеркивают, что такая сумма значительно превышает бюджетные затраты на прошлые военные авантюры Израиля. Например, это касается операции «Нерушимая скала» и Второй ливанской войны. Экономические последствия вторжения уже дают о себе знать на разных направлениях: от отсутствия рабочей силы из-за мобилизации на резервную службу до замедления коммерческой деятельности из-за сокращения предприятий.

Ослабление шекеля, нерешительность со стороны иностранных инвесторов и полное исчезновение иностранного туризма — все это способствовало стремительному разрастанию экономического кризиса, который, вероятно, будет углубляться в ближайшем будущем и ляжет тяжким бременем на общество в долгосрочной перспективе.

После 7 октября командование ЦАХАЛ призвало 360 тыс. дополнительных резервистов, что составляет около 8% рабочей силы Израиля. Это является одной из крупнейших военных мобилизаций в истории Ближневосточного региона. Израильские производители почувствовали на себе падение спроса. Это касается как национальной, так и импортной продукции.

Снижение потребления усугубляется постоянным инфляционным давлением и беспрецедентным ускорением с 9 октября обесценивания курса шекеля по отношению к доллару. Именно поэтому на днях правительство объявило о решении демобилизовать часть призванных после 7 октября солдат. Власти пытаются как-то сгладить кризисную симптоматику в национальной экономике.

«Коалиция безумия»

По слухам, Смотрич намерен отстоять коалиционные фонды, чтобы сохранить экспансионистские планы Израиля на оккупированном Западном берегу реки Иордан и план финансирования учебных заведений для ультраортодоксальной молодежи. Министр военного кабинета Бени Ганц, который представляет оппозицию, уже пообещал, что будет бороться с перенаправлением средств коалиции на любое невоенное использование.

В свою очередь, Ади Брендер, директор исследовательского отдела Банка Израиля, заявил, что правительству Нетаньяху необходимо искать баланс между необходимостью выделения больших бюджетов на войну и необходимостью «проявлять финансовую ответственность». По его словам, власти должны понять, что они теряют «доверие рынков, которые внимательно следят за событиями в экономике, включая бюджет».

«Важным средством обеспечения этого баланса является обязательное изменение приоритетов по поводу бюджета», — призвал Брендер, добавив, что власти могли бы отказаться от «плановых расходов, в которых нет необходимости».

Издание Haaretz в своей специальной редакционной статье, посвященной спору вокруг коалиционных фондов, заявило: «Если Смотрич, Нетаньяху и другие члены этой коалиции безумия не одумаются в течение следующих полутора месяцев, бюджет 2024 года рухнет, и не останется другого выбора, кроме как урезать десятки миллиардов по всем направлениям, не делая различия между существенными и несущественными расходами, а также прекращая деятельность некоторых правительственных министерств».

По оценкам Haaretz, уже в ближайшее время правительство Нетаньяху может потерять способность функционировать во время вторжения в сектор Газа, потому что министры «отказываются брать на себя ответственность за управление бюджетом».

Правящая коалиция невероятно хрупка, подтверждают исследования общественного мнения. Результаты опроса, проведенного по заказу издания «Маарив» компанией «Лазар мехкарим», демонстрируют, что на фоне согласования сделки по освобождению заложников блок коалиционных партий ослаб еще на одно кресло и оказался на уровне 41 мандата, в то время как оппозиционный блок усилился до 79 мест.

Отдельно обращает на себя внимание то, что в случае запуска новых парламентских выборов праворелигиозная партия «Религиозный сионизм», сооснователем которой является Смотрич, попросту не смогла бы пройти электоральный барьер. Это достаточно сильный индикатор. Не исключено, что споры о бюджете могут забить еще один гвоздь в крышку гроба нынешней коалиции, которая и без того подписала себе приговор попыткой оккупировать Газу.