ПОЛИТИКА
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Палестинские семьи радуются возвращению близких из израильских тюрем
Палестинцы радуются возвращению из израильских тюрем своих соотечественников, освобожденных в рамках обмена. Трогательные сцены встреч родных попали в объективы видеокамер. 26 ноября Израиль освободил 39 палестинцев – шесть женщин и 33 подростка, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. #trtнарусском #палестина #заключенные #секторгаза #газа #семья #родные #встреча #свобода #обмен #израиль #перемирие #trtrussian
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27 ноября 2023 г.
Истории
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