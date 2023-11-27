27 ноября 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинские семьи радуются возвращению близких из израильских тюрем
Палестинцы радуются возвращению из израильских тюрем своих соотечественников, освобожденных в рамках обмена. Трогательные сцены встреч родных попали в объективы видеокамер. 26 ноября Израиль освободил 39 палестинцев – шесть женщин и 33 подростка, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. #trtнарусском #палестина #заключенные #секторгаза #газа #семья #родные #встреча #свобода #обмен #израиль #перемирие #trtrussian
итьтиьт / Others
Истории