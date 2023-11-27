ПОЛИТИКА
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9-летняя девочка из Газы: я очень хочу вернуться домой
«Я очень хочу вернуться домой к своим игрушкам, и я хочу, чтобы война закончилась». Эта 9-летняя палестинка из Газы мечтает только об одном, чтобы война закончилась. Тогда она сможет вернуться домой. Накануне девочка пережила авиаудар, в результате которого потеряла ногу и получила различные ожоги тела. #trtнарусском #палестина #девочка #палестинскаядевочка #дети #палестинскиедети #дом #игрушки #израиль #газа #война #секторгаза #места #эксклав #авиаудар #авиаударизраиля #ожог #trtrussian
тиьти / Others
27 ноября 2023 г.
Истории
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