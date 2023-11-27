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На Черноморском побережье Украины и России бушует шторм
В результате мощного шторма (до 144 км/ч), который обрушился на черноморские регионы Украины и России, больше полумиллиона жителей Крыма остались без электроэнергии, подтоплены прибрежные территории и размыты дороги, в Кубани сильными порывами ветра сорвало крыши зданий и повалило деревья. СМИ сообщают минимум об одном погибшем. Проводится разбор завалов и эвакуация населения из пострадавших районов. #trtнарусском #черноморье #шторм #украина #крым #россия #краснодарскийкрай #кубань #дождь #ураган #trtrussian
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27 ноября 2023 г.
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