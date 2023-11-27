Палестинское движение ХАМАС объявило, что получило список из 33 палестинских заключенных, которых планируют выпустить в понедельник из израильских тюрем.

«Движение ХАМАС сообщает, что оно получило список заключенных, которых планируется освободить сегодня из тюрем сионистского врага, в который входят три заключенные-женщины», — сообщается в Telegram-канале движения. Указано, что оставшиеся 30 человек из этого списка — несовершеннолетние.

Напомним, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

В понедельник, 27 ноября, в МИД Катара заявили о том, что соглашение между Израилем и ХАМАС будет продлено еще на два дня. Таким образом, сроком окончания перемирия станет 29 ноября.