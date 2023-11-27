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В ООН назвали проблеском надежды продление перемирия между Израилем и ХАМАС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал продление перемирия в секторе Газа. В ООН также надеются на открытие КПП «Керем-Шалом», который позволит увеличить поставки гуманитарной помощи в Газу
В ООН назвали проблеском надежды продление перемирия между Израилем и ХАМАС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш / Others
27 ноября 2023 г.

Перемирие в секторе Газа продлено на два дня — до 29 ноября, сообщили в МИД Катара. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление по этому поводу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Это проблеск надежды и человечности во мраке войны. Я очень рассчитываю, что это позволит нам еще больше нарастить объемы гуманитарной помощи, поставляемой населению Газы, которое сталкивается с огромными страданиями», — сказал он журналистам.

Он также выразил надежду, что Израиль согласится открыть контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом».

Напомним, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

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