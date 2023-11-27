Представитель Ассоциации палестинских заключенных Эмани Серахине сообщила агентству Anadolu, что всего с 7 октября израильские военные задержали 3 260 палестинцев, которые проживали на Западном берегу реки Иордан. Только за последние четыре дня были задержаны 260 человек.

По ее словам, задержанных допрашивали сотрудники израильских спецслужб. Некоторых освободили через несколько часов, а других без суда отправили под административный арест.

Израильские вооруженные силы практически ежедневно проводят рейды в населенных пунктах Западного берега. С начала октября в результате этих операций погибли 239 палестинцев, еще около 3000 получили ранения.

Напомним, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

27 ноября в МИД Катара заявили о том, что соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС будет продлено еще на два дня.