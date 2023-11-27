ПОЛИТИКА
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Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Бельгию для участия в совещании министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое состоится 28-29 ноября
Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе
Глава МИД Турции Хакан Фидан / Others
27 ноября 2023 г.

В заявлении МИД Турции отмечается, что глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан посетит Брюссель в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет 28-29 ноября. Он также планирует провести двусторонние встречи с некоторыми из своих коллег.

Министры обсудят войну в Украине, гуманитарную катастрофу в секторе Газа, а также ситуацию в Западных Балканах. Кроме того, планируется проведение первой встречи Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции принял участие в 8-м региональном форуме Союза Средиземноморья в Барселоне, на котором министры иностранных дел разных стран обсудили военные действия Израиля против движения ХАМАС, а также гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

«В ходе встречи обсуждалось, что можно сделать для прекращения войны в секторе Газа и достижения прочного мира», — подчеркивается в сообщении МИД Турции.

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