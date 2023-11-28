Маск: Starlink заработает в Газе после одобрения Тель-Авива

Илон Маск после обвинений в антисемитизме посетил израильский кибуц Кфар-Азза, на который 7 октября напал ХАМАС. Во время этого визита была достигнута предварительная договоренность с Израилем относительно эксплуатации спутниковой связи Starlink в секторе Газа только с одобрения Тель-Авива. #trtнарусском #илонмаск #израиль #палестина #газа #хамас #антисеметизм #Starlink #trtrussian