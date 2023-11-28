ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Маск: Starlink заработает в Газе после одобрения Тель-Авива
Илон Маск после обвинений в антисемитизме посетил израильский кибуц Кфар-Азза, на который 7 октября напал ХАМАС. Во время этого визита была достигнута предварительная договоренность с Израилем относительно эксплуатации спутниковой связи Starlink в секторе Газа только с одобрения Тель-Авива. #trtнарусском #илонмаск #израиль #палестина #газа #хамас #антисеметизм #Starlink #trtrussian
nbnnbmn / Others
28 ноября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us