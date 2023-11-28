Как только гуманитарная пауза в секторе Газа закончится, армия возобновит свою военную операцию на всей территории сектора Газа с еще большей силой. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Теперь у вас есть несколько дней. Но мы вернемся к боевым действиям. Мы будем применять такое же количество силы и даже больше», — сказал Галант во время встречи с израильскими войсками. Его слова со ссылкой на израильские СМИ приводит агентство Анадолу.

«Мы будем сражаться на всей территории сектора», — добавил он.

«Помните, что, пока вы отдыхаете, враг делает то же самое», — сказал он, имея в виду палестинское движение ХАМАС.

Как писал TRT на русском, 22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

27 ноября гуманитарное перемирие между Израилем и движением ХАМАС было продлено еще на два дня.