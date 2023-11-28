ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль освободил 33 палестинских заключенных
В очередную группу вошли 3 женщины, а также 30 несовершеннолетних. Движение ХАМАС получило список от израильской стороны вечером 27 ноября
Израиль освободил 33 палестинских заключенных
Израиль освободил 33 палестинцев / Others
28 ноября 2023 г.

Стали известны детали состоявшегося обмена пленными между Израилем и движением ХАМАС. Вечером 27 ноября Тель-Авив направил движению ХАМАС список из 33 человек, которые подлежат освобождению. В него вошли 30 подростков и 3 женщины.

Они покинули израильскую тюрьму «Офер» на автобусе Международного Комитета Красного Креста и направились в город Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщает Anadolu.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

27 ноября в МИД Катара заявили о том, что соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС будет продлено еще на два дня — до 29 ноября.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us