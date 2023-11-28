Стали известны детали состоявшегося обмена пленными между Израилем и движением ХАМАС. Вечером 27 ноября Тель-Авив направил движению ХАМАС список из 33 человек, которые подлежат освобождению. В него вошли 30 подростков и 3 женщины.

Они покинули израильскую тюрьму «Офер» на автобусе Международного Комитета Красного Креста и направились в город Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан, сообщает Anadolu.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

27 ноября в МИД Катара заявили о том, что соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС будет продлено еще на два дня — до 29 ноября.