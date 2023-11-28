Тель-Авив разрешил ввоз топлива лишь для международных организаций, местные жители доступа к нему не имеют. «Каждый день я вижу перемещенных лиц с севера Газы, которые идут более 14 километров с тяжелым багажом. Они идут до темноты, поскольку нет машин, которые могли бы их перевезти, так как у них закончилось топливо», — рассказал TRT Haber таксист по имени Сейф.

Мужчина сообщил, что вынужден использовать растительное масло для заправки автомобиля, чтобы помочь палестинским беженцам добраться в более безопасные места. «Я делаю это полностью с гуманитарной точки зрения. Пытаюсь помочь людям в их самые трудные дни», — подчеркнул он.

Сейф рассказал, что подобная практика приведет к снижению мощности двигателя, увеличению вредных выбросов, может произойти возгорание или взрыв. Но другого выхода в этой ситуации нет, пояснил он: «Я не могу просто сидеть и наблюдать за страданиями людей».

Врачи предупреждают о серьезных последствиях использования растительного масло вместо топлива для дизельных двигателей. «Каждый день в больницы поступают десятки больных. В результате вдыхания этих газов возникают такие заболевания, как одышка, усталость и высокая температура», — приводит агентство слова врача-пульмонолога Ихсана аль-Шаира.

«Выбросы газов от автомобилей, которые сейчас работают на растительном масле, вызывают заболевания органов грудной клетки, астму и даже рак», — говорится в заявлении врача.

Местные водители уже сталкивались с подобным опытом. Так, в 2008 году Израиль на несколько месяцев прекращал поставки топлива в сектор Газа.