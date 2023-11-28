ПОЛИТИКА
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Израиль освободил палестинку спустя 8 лет тюремного заключения
Израиль освободил палестинку Исру Джаабис во время второго обмена заложниками между Израилем и ХАМАС. Джаабис провела в тюрьме 8 лет, и должна была находится там еще 3 года по обвинению в попытке совершения «террористического акта», которое так и не было доказано. #trtнарусском #израиль #освобождение #палестина #иерусалим #домой #палестинцы #обмен #дети #палестинка #исраджаабис #хамас #заключенные #trtrussian
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28 ноября 2023 г.
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