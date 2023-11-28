Момент встречи родителей с освобожденными из израильских тюрем детьми

Как в Иерусалиме палестинские семьи встречали своих детей, которых освободили из израильских тюрем. 27 ноября Израиль в рамках четвертого обмена выпустил 33 заключенных - 30 женщин и 3 подростков в обмен на 11 израильтян из числа заложников ХАМАС. #trtнарусском #палестина #иерусалим #домой #палестинцы #обмен #дети #несовершенолетние #хамас #заключенные #trtrussian