ПОЛИТИКА
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Момент встречи родителей с освобожденными из израильских тюрем детьми
Как в Иерусалиме палестинские семьи встречали своих детей, которых освободили из израильских тюрем. 27 ноября Израиль в рамках четвертого обмена выпустил 33 заключенных - 30 женщин и 3 подростков в обмен на 11 израильтян из числа заложников ХАМАС. #trtнарусском #палестина #иерусалим #домой #палестинцы #обмен #дети #несовершенолетние #хамас #заключенные #trtrussian
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28 ноября 2023 г.
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