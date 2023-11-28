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ВС Израиля застрелили 2-х палестинцев на Западном берегу
Столкновения вспыхнули в деревне Кафр-Айн после того, как израильские силы устроили рейд в населенном пункте
ВС Израиля застрелили 2-х палестинцев на Западном берегу
Фото: AA / Others
28 ноября 2023 г.

Два палестинцы были убиты силами безопасности Израиля во вторник на Западном берегу реки Иордан в районе города Рамалла. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на палестинские СМИ.

17-летний Малик Дагру был тяжело ранен в деревне Кафр-Айн, расположенной к северо-западу от Рамаллы. Позже он умер в больнице. Очевидцы сообщают, что столкновения в Кафр-Айне вспыхнули после того, как израильские силы устроили рейд в населенном пункте.

До этого израильские военные убили палестинца в населенном пункте Бейтуния, расположенном к западу от Рамаллы. Кроме того, несколько местных жителей получили ранения. Столкновения вспыхнули в районе Бейтунии после того, как сотни палестинцев собрались возле тюрьмы Офер в ожидании освобождения палестинских заключенных.

Напряженность на Западном Берегу возросла с того момента, как 7 октября в Газе вспыхнули боевые действия между палестинскими силами и Израилем.

Обострение около тюрьмы Офер стало не первым подобным инцидентом за последнее время. Как писал TRT на русском, 24 ноября израильская армия применила гранаты со слезоточивым газом для разгона палестинцев, ожидающих пленников перед тюрьмой Офер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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