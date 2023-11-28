Группа экспертов ООН выпустила совместное заявление, в котором призвала провести тщательное и независимое расследование преступлений, совершенных в ходе израильско-палестинского конфликта.

Группа экспертов ООН выпустила совместное заявление, в котором призвала провести тщательное и независимое расследование преступлений, совершенных в ходе израильско-палестинского конфликта.

Они также призвали международное сообщество работать над тем, чтобы все лица, ответственные за военные преступления и преступления против человечности, а также за любые другие международные преступления, совершенные в ходе конфликта, были привлечены к ответственности.

«Для таких преступлений не существует срока давности, и они подпадают под универсальную юрисдикцию, а это означает, что суды в любой стране могут осуществлять свои полномочия по привлечению к ответственности виновных, независимо от их гражданства и страны, где были совершены преступления», — пояснили они.

Напомним, утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

22 ноября руководство Израиля приняло соглашение об обмене пленными с ХАМАС. Договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение израильских пленных в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Соглашение вступило в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 по местному времени.

27 ноября в МИД Катара заявили о том, что соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС будет продлено еще на два дня — до 29 ноября.