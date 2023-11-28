ПОЛИТИКА
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В Газу прибыла турецкая делегация для оценки работ по установке госпиталя
Делегация специалистов из Турции прибыла в сектор Газа через Египет для изучения возможности создания полевого госпиталя
В Газу прибыла турецкая делегация для оценки работ по установке госпиталя
Турция планирует развернуть полевой госпиталь в Газе / Others
28 ноября 2023 г.

Как сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре, техническая делегация Турции разработает технико-экономическое обоснование в рамках планов развертывания полевого госпиталя в секторе Газа.

«Планируем активизировать работу больницы как можно скорее, в зависимости от выводов нашей делегации», — говорится в сообщении.

Турция находится на завершающем этапе подготовки по созданию полевой больницы в секторе Газа, благодаря которой десятки тысяч палестинцев смогут получить медицинскую помощь.

Кроме того, власти Турции работают над доставкой специальных контейнерных домов в Газу, потребность в которых растет по мере приближения холодов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим и заместитель министра внутренних дел Мунир Каралоглу посетили Египет, чтобы обсудить пути оказания дополнительной гуманитарной помощи населению Газы и провести инспекции на местах в связи с эвакуацией турецких граждан.

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