Как сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре, техническая делегация Турции разработает технико-экономическое обоснование в рамках планов развертывания полевого госпиталя в секторе Газа.

«Планируем активизировать работу больницы как можно скорее, в зависимости от выводов нашей делегации», — говорится в сообщении.

Турция находится на завершающем этапе подготовки по созданию полевой больницы в секторе Газа, благодаря которой десятки тысяч палестинцев смогут получить медицинскую помощь.

Кроме того, власти Турции работают над доставкой специальных контейнерных домов в Газу, потребность в которых растет по мере приближения холодов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим и заместитель министра внутренних дел Мунир Каралоглу посетили Египет, чтобы обсудить пути оказания дополнительной гуманитарной помощи населению Газы и провести инспекции на местах в связи с эвакуацией турецких граждан.